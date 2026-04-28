◆パ・リーグソフトバンク７―１オリックス（２８日・京セラドーム）ソフトバンクは今季初昇格で「８番・右翼」としてスタメン起用された笹川吉康が１点を追う７回２死二塁、左前に同点適時打を放った。先頭の今宮健太が左前打で出塁した後、代走の庄子雄大が２死一塁から二盗を決めた直後の殊勲打。小久保裕紀監督は「今宮が出塁したら庄子を代走でいこうと。村松チーフ、本多コーチから提案があった。勝負を懸けよう、と。僕