◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト１０―５阪神（２８日・神宮）阪神・才木浩人投手が、自己ワーストとなる１イニング６失点＆２試合連続６失点に、悔しさをにじませながら球場を後にした。味方のミスも続き、ピンチを広げた。２点を失った２回無死一、二塁から投手の吉村に四球を与え、満塁に。続く長岡には直球を捉えられ、フェンス直撃の２点二塁打を浴びた。その回に一挙６点を失い、先発としては２０１８年１０月８日・ヤク