中東情勢の混乱が始まり2か月がたちました。運送会社では新たな影響が出始めていました。啓和運輸・川島満会長「いまははり紙なく“インタンク（自社タンク）をメインに使いなさい”と指示をしています」埼玉県にある運送会社は先月中旬、トラック用の「軽油」の給油機を「使用禁止」としていました。いまは、量は限られるものの、軽油が入荷するようになったため、給油機の利用を再開しました。ただ、燃料費については政府の補助