FANTASTICSの八木勇征さん（28）が27日、Snow Manの目黒蓮さん（29）が主演する映画『SAKAMOTO DAYS』の公開直前レッドカーペットイベントに登場。“心を奪われてしまった”目黒さんの姿について明かしました。映画は、目黒さん演じる元殺し屋の坂本太郎が平和な日常を守るために戦う物語。八木さんは、ネイルハンマーが武器のクールな関西人・神々廻（ししば）を演じています。イベントに登場した八木さんは、「目黒さんが座長を