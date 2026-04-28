ブライトンは28日、イギリス及び、欧州史上初となる女性専用のスタジアムを建設する計画を発表した。この計画は当初、2023年10月に市議会から承認を得ていたものの、計画が遅延。しかし、2025年に再び計画が動き出し始めると、この度クラブは建設計画を発表した。新スタジアムは2030−31シーズンの開場を目指しており、場所が男子使用しているアメックス・スタジアムの隣接に建設される模様。アメックス・スタジアムとは連絡