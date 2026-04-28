マンチェスター・シティは28日、イングランド代表DFジョン・ストーンズが今シーズン限りで退団することを発表した。1994年5月28日生まれのストーンズは、バーンズリーでプロキャリアをスタートさせ、2013年1月から3年半をエヴァートンで過ごした。2016年夏にマンチェスター・Cに完全移籍を果たすと、ここまで公式戦293試合出場で19ゴール9アシストを記録。数々のタイトル獲得に貢献し、2022−23シーズンには“偽CB”としてのプ