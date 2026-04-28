ゴールデンウイーク（GW）期間中の横浜ベイエリアは、1年で最も混雑する時期。本来ならば避けたい期間ですが、「GWしか休めない」「孫と過ごす」など、この時期に横浜観光したいシニアの方もいらっしゃるでしょう。横浜ガイドが少しでも混雑を避けるコツを伝授。併せて、シニア向けのお得な情報も紹介します（画像は筆者撮影、一部リリースより）。【フォトギャラリー】話題の新スポット「BASEGATE横浜関内」の中をのぞいてみるレ