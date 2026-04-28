北國銀行などを傘下に置く、CCIグループは28日、2026年3月期の決算を発表しました。グループ連結で8期ぶりに当期純利益が100億円を超え過去最高益を記録しました。CCIグループ連結の決算は、2期ぶりの増収増益となり経常収益は、前年比86．5%増の1，671億円、当期純利益は前年比55．5%増のおよそ126億と過去最高益を記録しました。北國銀行単体でも4期ぶりの増収増益で預金や貸し出しなど銀行の本業で稼いだ利益、コア業務純益も2