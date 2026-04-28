タレントの菊地亜美さんは4月28日、自身のInstagramを更新。“最近のプライベート”ショットを披露しました。【写真】菊地亜美の“最近のプライベート”「沢山思い出作る1年にしたい」菊地さんは「最近のプライベート」とつづり、7枚の写真を投稿。「幼稚園のお友達の誕生日会に行ったり、舞台を観に行ったり、ワンタッチテント張って公園に行ったり」と、子どもたちと楽しく過ごす様子をたっぷり披露しています。1枚目は“幼稚園