落語家・桂文枝（82）が28日、YES THEATER（大阪市中央区）で開かれた新プロジェクト（公演）「よしもとピン芸人倶楽部シアター」にサプライズ出演。囲み会見では、“2代目桂三枝問題”について語った。大阪から新たなピン芸人スターの発掘を目的とし、ピン芸人の活躍の場を広げるために自ら企画し、アンバサダーを務める同公演。文枝の弟子・桂三実も出演し、師匠の命で着物ではなく洋服を着用し、“ヨンパチマイク”の前で漫