◇パ・リーグオリックス1―7ソフトバンク（2026年4月28日京セラドーム）今季10試合、10回を投げ被安打わずか2と“無双”ぶりを発揮してきた椋木が初めてつかまった。1―1の8回から3番手で登板するも、先頭の周東の二塁打などで1死一、三塁とされ、代打の中村晃に左前に落とす勝ち越し打を浴びた。2死からは牧原大にも適時打を浴びて山田にマウンドを譲った。「去年までと立ち位置も違うんで。明日やり返す気持ちでいき