沖縄県の辺野古沖で同志社国際高校の高校生らが死亡した船の転覆事故をめぐり、学校法人「同志社」が研修旅行の内容を把握していなかったことが分かりました。名護市の辺野古沖で、3月、同志社国際高校の生徒らを乗せた船2隻が転覆した事故では、当時2年生の武石知華さん（当時17）と船長の金井創さん（当時71）が死亡しました。松本文科大臣は閣議後の会見で、先週行った現地調査の結果、学校法人「同志社」が研修旅行の内容を把