タレントの壇蜜さん（45）が27日、香港映画『旅立ちのラストダンス』公開記念特別トークショーに登壇。夫で漫画家の清野とおるさんが描いた漫画「壇蜜」にまつわるエピソードを明かしました。司会から漫画「壇蜜」を読んで印象に残った所について聞かれた壇蜜さんは「やっぱりよく見てるなって思いました」と回答。その理由について「私が以前飼っていた猫とベタベタなところが彼の中では興味深かったんでしょうね。思った以上に詳