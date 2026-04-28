現在の姿からは想像できないぽっちゃり中年男性の姿に、本人は――。BALLISTIK BOYZの砂田将宏が主演する日本テレビの深夜単発ドラマ『AIに話しすぎた男』(29日25:35〜)の制作発表会見が28日、東京・汐留の同局で行われ、AIが予測した“最悪の将来”のビジュアルに受けた感想を明かした。(左から)砂田将宏、AIが予測した“最悪の将来”結婚を翌日に控えた主人公・相内亮佑(砂田)が、最新のAIチャットボット「MIRA」と向き合う中で