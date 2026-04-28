バンダイスピリッツは、バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて、『ゴジラVSメカゴジラ』に登場するゴジラを立体化した「ムービーモンスターシリーズ ゴジラ(1993)」(4,400円)の予約受付を現在受け付けている。予約受付期間は6月10日23時までを予定しており、商品の発送は2026年9月。「ムービーモンスターシリーズ ゴジラ(1993)」「ムービーモンスターシリーズ」は、リアルな造形と彩色表現で歴代ゴジラ