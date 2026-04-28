タレントのカズレーザーとお笑いコンビ「ニューヨーク」の屋敷裕政、嶋佐和也がＭＣを務めるフジテレビ系「超調査チューズデイ気になる答え今夜出します」（火曜・午後７時）が２８日、放送された。生放送で視聴者が今、一番知りたいホットな話題を番組ならではの切り口で“超調査”する同番組の今回のテーマは「結局どっちが幸せ！？陰キャＶＳ陽キャ激論」。「陰キャ」代表として出演のお笑いタレント・大久保佳代子