６月第３週にイギリスのアスコット競馬場で王室が主催するロイヤルアスコット開催の予備登録が４月２８日に締め切られ、アスコット競馬場は登録馬を発表した。日本調教馬ではプリンスオブウェールズＳ・Ｇ１（６月１７日、芝１９９０メートル）にサウジＣ連覇など世界のスターホースのフォーエバーヤング、今週の天皇賞・春に出走するシンエンペラー、先週のオアシスＳで２着のテーオーパスワードが登録を済ませた。クイーン