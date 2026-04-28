落語家の桂文枝が２８日、大阪・ミナミのイエスシアター（なんばグランド花月地下）で開催された「よしもとピン芸人倶楽部シアター」にシークレットゲストとして出演。“第２の明石家さんま”を発掘すべく、吉本興業と掛け合って、この企画をたち上げたといい、「―シアター」のアンバサダーとして、新たなスターを発掘すると意気込んだ。この日は吉本新喜劇の島田珠代のほか９人がピン芸を披露した。御年８２歳にもかかわらず