【ニューヨーク共同】28日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前8時40分現在、前日比21銭円安ドル高の1ドル＝159円57〜67銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1690〜1700ドル、186円61〜71銭。米国とイランの戦闘終結に向けた協議の不透明感が警戒され、基軸通貨で相対的に安全資産とされるドルが買われて円が売られた。