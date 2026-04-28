宇野慎太郎（34）、中田和伸（34）による、お笑いコンビ「さすらいラビー」が都内にある劇場「座・高円寺2」で、キャリア初の単独ライブ「ヒトバカ」を7月17日に開く。タイトルの「ヒトバカ」は、ホラーのジャンルのひとつ「ヒトコワ」（生身の人間の怖さを描く作品群）から着想を得たといい、人間が引き起こす「バカだなあ」という瞬間を目いっぱい笑いたい、という思いを込めたという。当日は漫才やコントをはじめ、さまざ