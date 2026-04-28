石油元売り大手の出光興産は、調達した原油の一部をベトナムに供給する方針を固めたことが分かりました。関係者によりますと、ベトナムに供給されるのはホルムズ海峡を通らないルートで調達した中東産の原油およそ400万バレルです。出光が出資するベトナム北部の製油所などに供給する方針で、製油所で作られた石油製品から自動車部品や家電などが製造され、日本に輸出されるとみられます。ベトナムは石油の備蓄量が少なく、日本な