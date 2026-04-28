2025年7月にオープンしたテーマパーク『ジャングリア沖縄』。4月29日に開業する新アトラクション『やんばるトルネード』の映像が公開されました。『やんばるトルネード』は、雄大な景色と爽快感が味わえるスリル系ライドアトラクション。大自然やんばるの渓谷が広がるジャングル エクストリームズに誕生します。ライドの直径は約16m。風を切って回転しながら動き始めるとだんだん傾き、最大高度約20mまで到達します。アトラクショ