2009年に急死した「キング・オブ・ポップ」こと米歌手のマイケル・ジャクソンさんの半生を映画化した伝記映画「Michael／マイケル」（日本公開6月12日）の記録的大ヒットを受け、音楽配信大手Spotifyでマイケルさんの楽曲の再生回数が急増していることが分かった。マイケルさんの甥で歌手兼俳優のジャファー・ジャクソン（29）がマイケルさん役を演じた同作は、24日に北米で公開されて伝記映画の歴代最高記録を塗り替える大ヒット