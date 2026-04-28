明日は一体どんな1日になるでしょうか？あなたの明日の運勢を、血液型別にみていきましょう！A型の運勢……★★★★☆人の集まる場所にツキがあります。流行のスポットに出かけると、運気の高まる暗示。友人を誘ってパーティを開くのもいいでしょう。B型の運勢……★★★☆☆やりたい事はたくさんあるのに、どれも形にできない一日。今は無理に動こうとせずに、今後の作戦を立てると吉。対人運は好調でし。O型の運勢……★