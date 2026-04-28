英国ロイヤルアスコット開催のG1クイーンエリザベス2世ジュビリーS（6月20日）に日本からサトノレーヴ（牡7＝堀、父ロードカナロア）、ルガル（牡6＝杉山晴、父ドゥラメンテ）が登録を行ったことが分かった。28日、アスコット競馬場の公式Xが発表した。同Xはルガルを管理する杉山晴師のコメントして「ドバイ（アルクオーツスプリント2着）で走る前から、このレースを考え始めていました。メイダンでの出走後、オーナーと相談し