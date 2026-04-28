◇パ・リーグオリックス1―7ソフトバンク（2026年4月28日京セラドーム）4度目の先発で目指したジェリーの初勝利はまたもお預けになった。過去3試合も6回2失点以下と安定していたが、この夜は6回を被安打3の無失点ピッチ。1点のリードを守って救援陣につないだが、不運に泣いた。「これも野球の一部で仕方ないと思っている。いつも言っていることですが、次回もチームの勝利のためにピッチングをするだけ」と前を向いた右