ネットフリックスの恋愛リアリティーショー「オフラインラブ」に出演し注目を集めたモデルの美海（22）が初のスタイルブック「美海STYLEBOOKIAMMIMI」（主婦と生活社）を6月26日に発売する。番組出演当時に弱冠20歳にして「恋愛マスター」と話題になった美海が伝授する恋愛マニュアルやポジティブなキャラクターを確立するまでのライフヒストリーを紹介。また、私服を50コーデ公開するファッション特集も収録している