合成麻薬「MDMA」をドイツから密輸した疑いでベトナム国籍の男2人が逮捕されました。ベトナム人のゴー・ヒュー・フォック容疑者とレー・ホアン・ミン容疑者は先月、販売目的で末端価格650万円相当のMDMA約1.3キロを隠した荷物をドイツから羽田空港に密輸した疑いがもたれています。東京税関が荷物を調べたところ、化粧品や食品、つぼが入っていて、そのつぼを固定する土台の中にMDMAが隠されていたということです。警察はゴー容疑