都筑警察署（資料写真）神奈川県警組織犯罪捜査課と都筑署は２８日、詐欺の疑いで、埼玉県上尾市、職業不詳の男（４４）を逮捕した。逮捕容疑は、何者かと共謀して昨年１１月、横浜市都筑区に住む７０代の無職女性に「株式を購入するには金地金を渡す必要がある」などとうそを言い、同区のコンビニ駐車場で約１千万円相当の金地金をだまし取った、としている。同課は認否を明らかにしていない。