劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』が、公開17日間で観客動員533万人、興行収入79.8億円を突破（東宝発表）。声優陣による副音声プレミアムトーク上映が実施されることも発表されました。劇場版29作目となる『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』は、神奈川・横浜を舞台に“風の女神”と呼ばれる白バイ隊員・萩原千速が、暴走する謎の“黒いバイク”（ルシファー）の正体に迫る物語です。■江戸川コナン役・高山みなみらが