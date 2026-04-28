阪神は２８日のヤクルト戦（神宮）に５―１０で完敗し首位の座から陥落。先発・才木浩人投手（２７）が２回６安打２四球６失点と炎上し今季初黒星を喫した。村上と並ぶ虎のエース格として期待されている右腕の防御率は５・００まで悪化した。チームはこの日が９連戦の初戦。中継ぎ陣の負担を少しでも軽減させるため、長いイニングを投げることを義務付けられてマウンドに上がったが、痛恨の独り相撲で周囲の期待を裏切った。