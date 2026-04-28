【モデルプレス＝2026/04/28】BALLISTIK BOYZの砂田将宏、声優の内山昂輝が28日、都内で開催されたARGドラマ「AIに話しすぎた男」（4月29日25時35分〜26時5分放送） 先行試写会＆制作発表会見に出席。地上波初出演を務める本作について苦労したことを明かした。【写真】AIが生成した砂田将宏の“最悪な将来”◆砂田将宏、観客との鑑賞は「恥ずかしい気持ちも」本作は、AIと人間の関係性について描いたオリジナルのダークサスペンス