乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎週木曜23:08頃〜）。4月23日（木）の放送では、遥香先生が大好きなアニメ「名探偵コナン」について語りました。乃木坂46の賀喜遥香＜生徒からのメッセージ＞「遥香先生！ コナンの映画は観に行きましたか？ 僕は劇場版『名探偵コナン から紅の恋歌（ラブレター）』から観に行くのが毎年の恒例になっていて、（最新作も）先日