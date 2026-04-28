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米１０年債利回りは４．３７７%で始まる＝ＮＹ債券オープン 各国の長期金利（NY時間08:38）（日本時間21:38）（%） 米2年債 3.844（+0.047） 米10年債4.377（+0.037） 米30年債4.971（+0.025） ドイツ3.084（+0.051） 英国5.024（+0.052） カナダ3.538（+0.036） 豪州5.025（+0.049） 日本2.464（0.000） ※米債以外は10年物