元放送作家の鈴木おさむさんが公開した姿に心配の声が上がっている。２８日までにインスタグラムで「ただいま、無呼吸睡眠検査中おじいちゃんみたいだな」とつづり、病院でチューブを付けた姿をアップした。この投稿には「お身体大丈夫ですか？」「入院患者シーン」「おじいさんですよ」「もう痩せるしかない」「無事に終わります様に」などの声が寄せられている。