広島は、５月１０日のヤクルト戦（マツダ）を「ＣａｒｐＭｏｔｈｅｒ’ｓＤａｙ２０２６」として開催すると発表した。試合前には、８人きょうだいを育てたドラフト５位・赤木晴哉投手＝佛教大＝の母・恵美さんが「スペシャル始球式」を行う。当日はベースがピンク色に装飾されるほか、大型ビジョンの表記の一部もピンク色に変更。球場メインゲート入場口付近には、生花のカーネーションが添えられた選手らの母親の写真パ