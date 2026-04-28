◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人１―１１広島（２８日・東京ドーム）広島のドラフト１位・平川蓮外野手＝仙台大＝が、３戦ぶりにスタメンに復帰し、結果で応えた。２打席凡退で迎えた５回２死二塁。リードを６点に広げる中前適時打を放った。ベース上で安堵（あんど）の笑みがこぼれた。「みんなが打っていたので、自分も打たないとやばいと思っていきました。１本出て良かったです」。新人として球団初の１番に座った開幕戦で、球