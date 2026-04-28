3月のドバイワールドC2着フォーエバーヤング（牡5＝矢作、父リアルスティール）が、英国ロイヤルアスコット開催のG1プリンスオブウェールズS（6月17日）に登録を行ったことが分かった。28日、アスコット競馬場の公式Xが発表した。同Xは矢作師のコメントして「調教師としてロイヤルアスコットに出走馬を送り込むことは非常に名誉なことであり、中東から戻って以来順調に過ごしてきており、プリンスオブウェールズSに出走すると