飯塚オートのSG「第45回オールスター」は5日目を終えた。12R準決勝戦。完璧なスタートを決めて逃げる青山周平を懸命に追いかけた金子大輔（46＝浜松）だったが、青山も隙を見せない。そのまま2着でフィニッシュだ。「自分の方が（青山より）弱いとは思わなかったが…いつものパターンになりました」と残念そうに振り返った。ただ、試走はこの節で最も好感触。上向きであることは確実だ。