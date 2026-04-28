【スーパーフォーミュラ】第3戦（決勝・4月26日／オートポリス）【映像】“僅かなミス”でPP逃した決定的場面（実際の様子）日本一速い男を決めるスーパーフォーミュラの予選アタック。5年ぶりに復活したQ3、ポールポジションを獲得したドライバーに賞金100万円が贈られるビックチャンスで、明暗を分けた瞬間に多くのファンの反響が集まった。オートポリスで開催予定だった第3戦の決勝は残念ながら雨で中止となったが、その前