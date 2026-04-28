落語家・桂文枝（82）が28日、YES THEATER（大阪市中央区）で開かれたアンバサダーを務める新プロジェクト公演「よしもとピン芸人倶楽部シアター」にサプライズ出演した。大阪から新たなピン芸人スターの発掘を目的とし、ピン芸人の活躍の場を広げるために企画された同公演。吉本新喜劇の島田珠代、いがわゆり蚊、文枝の弟子・桂三実ら9人が出演した。すべてのネタが終了後、文枝が登場。「ピン芸は見やすいんです。１人を見