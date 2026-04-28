◇パ・リーグ楽天1―3ロッテ（2026年4月28日ZOZOマリンスタジアム）自身初めてクリーンアップの「3番」で出場した太田光が快音を響かせた。6回1死までロッテ先発・ジャクソンの前に打線が無安打に抑えられていたが、この場面で152キロの直球を捉えてチーム初安打となる右前打。「（ジャクソンは）めちゃくちゃ“球持ち”が良くて、風の影響もあって真っすぐが凄く伸びていた。変化球も良かったのでなかなか難しいなと