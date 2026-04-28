28日の衆議院本会議で、経済安全保障推進法改正案への質疑が行われた。【映像】珍しい“助け舟のヤジ”の瞬間（実際の様子）中道改革連合の長妻昭議員は「経済安全保障は先進国の中でも日本が最も対応が遅れており、その増強は喫緊の課題です。しかし状況が激変する中、本法案は何周も遅れていると言わざるをえません」と切り出した。そして取り上げたのは、米アンソロピック社の最新AI「Claude Mythos」の問題だ。長妻議員