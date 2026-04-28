乃木坂46の増田三莉音さん（16）が体調不良で乃木坂46の活動を休止することが28日、グループの公式サイトで発表されました。公式サイトでは、「増田三莉音ですが、体調不良が続いており、当面の間は乃木坂46としての活動を休止し、体調の回復を優先させていただく事となりました」とつづられており、29日開催のイベントなどを欠席するということです。増田さんは乃木坂46の6期生。3日にKアリーナ横浜で開催された『CENTRAL MUSIC &