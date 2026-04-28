【その他の画像・動画等を元記事で観る】 BREIMENが、新曲「めんどいな…」を5月13日に配信リリースする。 ■グリーンバックでピースする新アーティスト写真も解禁 BREIMENは4月28日、3月より行っているワンマンツアー『AVEANTING 2026』の追加公演を東京・渋谷duo MUSIC EXCHANGEにて開催。 KIRINJIやENDRECHERI、Kroi、TOMOOを招いた2マンツアー『BREI II MEN TOUR 2024』、オ}