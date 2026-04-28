北海道・旭川中央警察署は2026年4月28日、公務執行妨害の疑いで旭川市の自称・賃貸業の男（75）を現行犯逮捕しました。男は28日午後1時すぎ、旭川市役所総合庁舎内で、57歳の男性職員の胸に体当たりをする暴行を加え、職務の執行を妨害した疑いが持たれています。男性にけがはありません。事件直後に市の関係者から「職員が体当たりされた」と110番通報があり、駆け付けた警察官が現行犯逮捕しました。警察によりますと、男は市役