北海道釧路地検は、ベトナム国籍で会社員の男(29)を窃盗の罪で起訴したと発表しました。検察によりますと、男は2025年9月23日、帯広市内の商業施設で財布(販売価格3960円)とジョガーパンツ(販売価格1万5400円)を盗んだとされています。男は4月5日午後2時ごろ、同じ商業施設に入る店から「前に万引きされた人物と服装が似た男が来た」と通報があり、駆け付けた警察官に容疑を否認しましたが、防犯カメラの捜査などから、翌日