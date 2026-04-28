群馬県沼田市で暮らす田村香奈江さんは、沖縄旅行から帰宅。翌日、香奈江さんは夫にお弁当を置いて出勤。帰宅後、買っておいた魚をあら煮にして一人で食べた。すると翌朝、香奈江さんには吐き気やめまいが。さらに水を飲もうとすると、まるで炭酸水のようにピリピリする感じがした。体調が優れないまま出勤したものの仕事は早退。旅行の疲れと思ったが、その翌朝も強いめまいが続いており、仕事を休んで近所の病院へ。医師は、疲れ