1日寝かせた2日目のカレーを美味しいと感じる人も多いだろう。しかし、2日目のカレーには菌が繁殖しやすいという危険がある。食中毒に詳しい看護師の女性が、しっかり対策したはずの2日目のカレーに苦しめられた。去年6月、看護師のゆうさんに腹痛が。職場の医師に診てもらうと、「ウエルシュ菌だろうね、カレーは増殖しやすい」と告げられた。ウエルシュ菌とは、人や動物の腸管、土や水中など自然界に広く存在し、肉や野菜に付着