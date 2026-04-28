◇セ・リーグヤクルト10―5阪神（2026年4月28日神宮）ヤクルトは阪神・才木から2回に一挙6点を奪いKOし、首位を奪回した。池山監督は難敵攻略に大きな手応えを口にした。「（才木は）前回の横浜戦もそうだったけど、コントロールにちょっと苦しんでいるのかなっていうところが見受けられたんで。打者陣がよくはじき返したし、フォークの見極ってところもできたんで、非常につながりが良かった」右腕とは7日に敵地・甲